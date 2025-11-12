Ограничение движения транспорта в Хмельницком временное, а после завершения работ движение на мосту будет полностью восстановлено.

Ограничение движения транспорта в Хмельницком введено из-за проведения дорожных работ на одном из ключевых участков города, сообщает Politeka.

В Хмельницком городском совете сообщили, что с 10 по 15 ноября 2025 года на Староконстантиновском шоссе, в частности на мосту через реку Южный Буг, будет проходить ремонт асфальтобетонного покрытия.

При обновлении дорожного полотна движение автомобилей будет затруднено. Коммунальные службы просят водителей заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок и задержек в пути.

Специалисты отмечают, что работы проводятся по улучшению состояния проезжей части и повышению безопасности передвижения. После завершения ремонта покрытие станет более устойчивым к износу и влиянию погодных условий.

Водителей призывают отнестись с пониманием к временным неудобствам и соблюдать требования дорожных знаков, установленные на время ремонта. В случае необходимости рекомендуется пользоваться объездными путями.

По словам представителей горсовета, ограничение движения транспорта в Хмельницком временное, а после завершения работ движение на мосту будет полностью восстановлено.

Кроме того, в Хмельницкой области подорожал проезд.

Исполнительный комитет принял решение об установлении нового тарифа на перевозку – 15 гривен за одну поездку на одном из маршрутов. Основанием изменения стоимости стали обращения перевозчика Корицкого В.И. и результаты общественных слушаний, проведённых среди жителей общины.

Цель обновления тарифа – обеспечить экономически обоснованную цену за проезд и поддержать надлежащее техническое состояние автобусов.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право