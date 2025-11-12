Чтобы подготовиться к графику отключения света в Полтавской области на 13 ноября, предварительно позаботьтесь о зарядке гаджетов и не только.

График отключения света в Полтавской области 13 ноября касается Лубенского района, сообщает Politeka.

Информацию об этом обнародовали на официальном сайте Чернухинского территориального общества.

Работы будут выполняться в сетях по обслуживанию и ремонту оборудования.

В селе Вороньки электроснабжение может прекращаться с 08:00 до 16:30 по ул. Бригадная, Буденная, Хозяйственная, Защитников Родины, Кооперативная, Косенково, Лесная, Очакова, Перелета, Победы, Садовая, Сергея Сердюки, Сичкаря, Соборная и Туряновская. В Загребелле работы коснутся ул. Надречанская, Победы и пер. Солончанский.

В Лесной Слободке обесточивание ожидается на Кольцевой и Подгорской, а в Мелехах – на ул. Охрименко, Сичкаря и Центральной. В Поздниках временно не будет электроэнергии на В.И. Тупикова, в Постав-Муке – на Подгорской, Плавковской и Центральной, а в Сухоносовке – на Садовой, Соляниковской и Центральной.

В пгт Чернухи работы проводятся по ул. Б. Хмельницкого, Загорянская, Котляревского и Мележика. Причина обесточений – техническое обслуживание сетей и мероприятие Инвестиционной программы ОСР КТП-214.

АО «Полтаваоблэнерго» советует жителям планировать день с учетом возможных временных перерывов в подаче электроэнергии и соблюдать правила безопасности при работе с электроприборами.

Чтобы подготовиться к графику отключения света в Полтавской области на 13 ноября, предварительно зарядите гаджеты, запаситесь фонарями и батарейками, убедитесь, что холодильник и электроприборы выключены, и планируйте важные дела при наличии электричества.

