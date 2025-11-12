С 8 ноября в Днепре произошло подорожание проезда в общественном транспорте, сообщает Politeka.

Теперь одна поездка стоит 20 гривен вместо предыдущих 18, сообщает городской совет.

Решение о повышении тарифа было принято больше года назад, но реализовать его удалось только сейчас, отмечают в мэрии. Как объясняют чиновники, подорожание проезда в Днепре стало необходимым из-за экономических изменений и роста расходов.

В частности, увеличились расходы на топливо, техническое обслуживание и заработную плату водителей. Также город сталкивается с кадровым дефицитом: часть работников мобилизована, другие уехали за границу. Поэтому повышение тарифа называют вынужденным шагом для обеспечения стабильной работы транспорта и безопасной перевозки пассажиров.

Заместитель городского головы Игорь Маковцев отметил, что повышение «не является глобальным» на фоне всеобщего удорожания и трудностей в транспортной сфере. Он добавил, что возможная корректировка тарифов на электротранспорт пока только планируется, и никаких решений в этой сфере еще не принимали.

Городской совет напоминает, что новые тарифы относятся ко всем видам автобусных маршрутов, а перевозчики получат возможность покрывать расходы и обеспечивать надлежащий уровень обслуживания.

Кроме того, в Днепре временно сузят проезжую часть на улице Новошкольная. Ограничения движения транспорта связаны со строительством сетей водоснабжения и водоотведения, которое продлится с 17 ноября по 5 декабря 2025 года.

Согласно проекту решения, разрешение на временное перекрытие тротуаров и сужение дороги на участке у дома №117 получил гражданин Цопин Евгений Николаевич для выполнения строительных работ.

