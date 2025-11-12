У зоні проведення ремонту передбачено встановлення огорожі зі світловою сигналізацією та обмеження руху транспорту в Дніпрі.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі планують ввести через масштабні роботи на окремій вулиці міста, де хочуть виконати роботи з будівництва мереж водопостачання, пише Politeka.net.

Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови Дніпра, який опублікували на сайті міської ради.

У Дніпрі планується тимчасове звуження проїзної частини на вулиці Новошкільна. Причиною таких змін стануть роботи з будівництва мереж водопостачання та водовідведення, які триватимуть з 17 листопада по 5 грудня 2025 року. Поки триватимуть ремонтні роботи буде діяти обмеження руху транспорту в Дніпрі.

Відповідно до проекту рішення, дозвіл на тимчасове перекриття тротуарів та звуження дороги на ділянці біля будинку №117 надано громадянину Цопіну Євгену Миколайовичу для виконання будівельних робіт.

У зоні проведення ремонту передбачено встановлення огорожі зі світловою сигналізацією, тимчасових дорожніх знаків, а також заходів для безпечного пересування пішоходів. Після завершення робіт планується відновлення дорожнього покриття, тротуарів та благоустрій прилеглої території.

Наразі документ ще не підписав мер міста, тому рішення не набуло чинності. Жителів та водіїв закликають враховувати можливі незручності під час планування пересування цією частиною Дніпра протягом двох тижнів.

Крім цього, в Дніпрі від 1 листопада запроваджено сезонні зміни для водіїв — тепер діє єдиний швидкісний режим, а також з’явилися безкоштовні парковки біля парків та зон відпочинку. Це рішення ухвалили для підвищення безпеки на дорогах у темний та холодний період року, повідомляє міськрада.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: що саме потрібно для отримання.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: чого чекати жителям.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: ще одна категорія переселенців зможе отримати виплату.