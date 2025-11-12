В зоне проведения ремонта предусмотрена установка ограждения со световой сигнализацией и ограничение движения транспорта в Днепре.

Ограничения движения транспорта в Днепре планируют ввести из-за масштабных работ на отдельной улице города, где хотят выполнить работы по строительству сетей водоснабжения, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Днепра, опубликованном на сайте городского совета.

В городе планируется временное сужение проезжей части по улице Новошкольная. Причиной таких изменений станут работы по строительству сетей водоснабжения и водоотвода, которые продлятся с 17 ноября по 5 декабря 2025 года. Пока будут продолжаться ремонтные работы, будет действовать ограничение движения транспорта в Днепре.

Согласно проекту решения, разрешение на временное перекрытие тротуаров и сужение дороги на участке у дома №117 предоставлено гражданину Цопину Евгению Николаевичу для выполнения строительных трудов.

В зоне проведения ремонта предусмотрена установка ограждения со световой сигнализацией, временных дорожных знаков, а также мер по безопасному передвижению пешеходов. После завершения работ планируется восстановление дорожного покрытия, тротуаров и благоустройство близлежащей территории.

Пока документ еще не подписал мэр города, поэтому решение не вступило в силу. Жителей и водителей призывают учитывать возможные неудобства при планировании передвижения по этой части Днепра в течение двух недель.

Кроме того, в Днепре от 1 ноября введены сезонные изменения для водителей — теперь действует единый скоростной режим, а также появились бесплатные парковки возле парков и зон отдыха. Это решение было принято для повышения безопасности на дорогах в темный и холодный период года, сообщает горсовет.

