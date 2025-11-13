Жителей просят заранее спланировать свой день и следить за обновлением графика отключения света в Днепропетровской области на 14 ноября.

График отключения света в Днепропетровской области на 14 ноября связан с проведением плановых технических работ по улучшению стабильности электросетей, передает Politeka.

Информацию об обесточивании жителям, живущим в этом регионе предоставляет ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" .

С 9:00 до 16:00 отключения будут продолжаться в Самаровском районе, в том числе в селах Заречное и Черкасское.

В селе Заречное электроснабжение временно прекратят по следующим адресам:

ул. Буркина (д. 1, 2, 4, 8), ул. Десантная (1, 8-10, 13), ул. Защитников Украины (1-11, 11А, 12-17, 15А, 16), ул. Зенитная (1-4), ул. Курсантская (10-13), ул. Кудрявого (14, 16, 18, 22, 23), ул. Сетевая (1, 2, 4, 10, 13, 15А, 19–23), ул. Молодежная (1, 2, 2А, 3-14), ул. Осенняя (1-8, 8/3, 9-19), ул. Спортивная (1, 3-7), ул. Танковая (4, 4А, 5-14, 18, 20-29, 145А, 448Г).

В селе Черкасское отключение запланировано по следующим направлениям:

ул. Дачная (5, 10–12/4, 15, 18А, 22–32), ул. Лесная (1-26, в том числе дома 1А, 1Б, 2А-2Г, 4А, 5А, 6-9А, 10-14А, 15-18, 20, 22-26), ул. Медицинская (2), ул. Мира (1А-1В, 3, 4, 9, 11-13, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 32, 38), ул. Полевая (1-3), ул. Центральная (4, 4/2).

Ремонтные бригады будут выполнять технические проверки, профилактику оборудования и устранение мелких неисправностей. Это поможет избежать аварийных обесточений зимой.

Жителей просят заранее спланировать свой день и отслеживать обновления, где уточняется график отключения света в Днепропетровской области на 14 ноября, на официальных ресурсах энергокомпании.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: чего ждать жителям.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.