Работа для пенсионеров в Харькове подразумевает стабильные выплаты и удобный график, сообщает Politeka.
Как свидетельствуют объявления на сайте work.ua, компании открыты к сотрудничеству с опытными работниками, имеющими жизненный опыт.
Среди предложений вакансия оператора котельной в Аптеке 911 с зарплатой от 10 500 до 11 000. Эта работа для пенсионеров в Харькове предусматривает контроль температуры и состояния котлов, поддержание должного уровня топлива и своевременное выполнение профилактических мероприятий.
Важно соблюдать правила безопасности и внутренние инструкции, но несмотря на это, занятость не требует специального образования. Здесь ценится ответственное отношение к обязанностям. График: 1 через 3.
Еще одно предложение касается оператора производства в Харьковском молочном заводе с зарплатой от 21 000 до 25 000 гривен.
Здесь работа для пенсионеров в Харькове включает в себя выполнение технологических процессов на производстве, контроль качества сырья и готовой продукции, а также выявление и устранение мелких поломок оборудования.
Опыт не обязателен, но компания ценит ответственность и внимательность к деталям. График пятидневный с 8:00 до 17:00.
Отдельно следует обратить внимание на позицию кассира в магазине с зарплатой 13 000 гривен или 55 гривен в час. Обязанности включают обслуживание покупателей, прием оплаты, поддержание порядка и помощь посетителям.
Благодаря доступным предложениям пожилые люди могут совмещать труд с личными делами и отдыхом. Так что стоит пробовать, не боясь что-то не получится.
