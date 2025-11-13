Жителів просять заздалегідь спланувати свій день і стежити за оновленнями графіка відключення світла в Дніпропетровській області на 14 листопада.

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 14 листопада пов’язаний з проведенням планових технічних робіт для покращення стабільності електромереж, передає Politeka.

Інформацію про знеструмлення жителям, які живуть в цьому регіоні надає ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

З 9:00 до 16:00 відключення триватимуть у Самарівському районі, зокрема в селах Зарічне та Черкаське.

У селі Зарічне електропостачання тимчасово припинять за такими адресами:

вул. Буркіна (буд. 1, 2, 4, 8), вул. Десантна (1, 8–10, 13), вул. Захисників України (1–11, 11А, 12–17, 15А, 16), вул. Зенітна (1–4), вул. Курсантська (10–13), вул. Кучерявого (14, 16, 18, 22, 23), вул. Мережева (1, 2, 4, 10, 13, 15А, 19–23), вул. Молодіжна (1, 2, 2А, 3–14), вул. Осіння (1–8, 8/3, 9–19), вул. Спортивна (1, 3–7), вул. Танкова (4, 4А, 5–14, 18, 20–29, 145А, 448Г).

У селі Черкаське відключення заплановані за такими напрямками:

вул. Дачна (5, 10–12/4, 15, 18А, 22–32), вул. Лісна (1–26, зокрема будинки 1А, 1Б, 2А–2Г, 4А, 5А, 6–9А, 10–14А, 15–18, 20, 22–26), вул. Медична (2), вул. Миру (1А–1В, 3, 4, 9, 11–13, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 32, 38), вул. Польова (1–3), вул. Центральна (4, 4/2).

Ремонтні бригади виконуватимуть технічні перевірки, профілактику обладнання та усунення дрібних несправностей. Це допоможе уникнути аварійних знеструмлень узимку.

Жителів просять заздалегідь спланувати свій день і стежити за оновленнями, де уточнюється графік відключення світла в Дніпропетровській області на 14 листопада, на офіційних ресурсах енергокомпанії.

