Графік відключення світла в Сумській області на 13 листопада допоможе спланувати день і забезпечити безперебійне користування електроприладами.

Графік відключення світла в Сумській області на 13 листопада стосується Степанівської громади, повідомляє Politeka.

Таку інформацію публікує Степанівська селищна територіальна громада на своєму офіційному сайті.

За даними АТ «Сумиобленерго», роботи триватимуть з 08:00 до 16:30 і стосуватимуться кількох населених пунктів Сумського району.

У Глиняному тимчасово не буде електропостачання на вулиці Глиняне. У Головашівці роботи торкнуться Зарічної, Молодіжної, Лисенка, Перемоги, Степана, Рибалко та Слобожанської.

Степанівка залишиться без світла на Конотопській, Лугова, Мацака, Миру, Садова, Сонячна, Торопилівська, Українська та Вишнева. Причина перерви – виконання планових робіт із технічного обслуговування мереж.

АТ «Сумиобленерго» радить жителям заздалегідь підготувати заряджені пристрої, ліхтарі та відключити чутливі прилади, щоб уникнути незручностей під час тимчасових перебоїв.

Щоб підготуватися до відключень, заздалегідь зарядьте телефони, ноутбуки та інші гаджети, підготуйте ліхтарі, свічки або акумуляторні лампи. Вимкніть чутливі прилади та холодильник, якщо плануєте тривалу перерву. Сплануйте важливі справи на час, коли електропостачання буде доступне, щоб уникнути незручностей.

Окрім того, під час знеструмлень електрики жителям рекомендують переконатися, що всі їхні побутові прилади вимкнені, а цінні пристрої захищені від стрибків напруги.

