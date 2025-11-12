Дефіцит продуктів у Кривому Розі вплинув і на стратегію продажу.

У Кривому Розі дефіцит продуктів проявляється найбільше на грушах, повідомляє Politeka.

Урожай постраждав через травневі морози.

Фермери змушені були витрачати додаткові кошти на обробку садів та захист дерев від шкідників, що підвищило собівартість продукції. За оцінками аграріїв, близько 10% врожаю було втрачено.

Через це закупівельні розцінки на груші підскочили з 50 до 70 гривень за кілограм. У роздрібних магазинах середній цінник наразі становить 77,9 грн.

Експерти відзначають, що витрати на добрива та догляд за садами збільшилися майже на третину порівняно з минулим роком. Незважаючи на менший урожай, частину фруктів все ж вдалося зберегти та реалізувати.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі вплинув і на стратегію продажу: фермери продають груші одразу після збору, щоб уникнути додаткових витрат на зберігання.

У супермаркетах українські фрукти швидко розкуповують. На полицях переважає імпортна продукція з Нідерландів, Іспанії, Еквадору та Південної Африки.

Ціни на вітчизняні груші значно різняться: у «Сільпо» – 90 грн/кг, у «Новусі» – 99 грн/кг, у «Метро» – 72,7 грн/кг, а у «Варусі» – 49,9 за кг.

Крім того, у місті Кривий Ріг також продовжує зростати вартість продуктів.

Найбільше подорожчали овочі, крупи та молочні товари. Так, середня ціна червоних помідорів зараз становить 125,66 гривень за кілограм. У різних супермаркетах вона коливається: Auchan — 155,10, Megamarket — 141,90, Novus — 79,99. Для порівняння, у жовтні середня ціна становила 93,62, тож за місяць вона піднялася на 61,22.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Дніпропетровській області: платіжки зростуть у частини українців.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі: хто має право на допомогу

Як повідомляла Politeka, Початок опалювального сезону 2025 у Дніпропетровській області: коли домівки матимуть тепло.