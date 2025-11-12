Подорожчання проїзду у Дніпрі стало необхідним через економічні зміни та зростання витрат.

З 8 листопада у Дніпрі відбулося подорожчання проїзду у громадському транспорті, повідомляє Politeka.

Тепер одна поїздка коштує 20 гривень замість попередніх 18, повідомляє міська рада.

Рішення про підвищення тарифу було ухвалене понад рік тому, але реалізувати його вдалося лише зараз, зазначають у мерії. Як пояснюють посадовці, подорожчання проїзду у Дніпрі стало необхідним через економічні зміни та зростання витрат.

Зокрема, збільшилися витрати на паливо, технічне обслуговування транспорту та заробітну плату водіїв. Також місто стикається з кадровим дефіцитом: частина працівників мобілізована, інші виїхали за кордон. Через це підвищення тарифу називають вимушеним кроком для забезпечення стабільної роботи транспорту та безпечного перевезення пасажирів.

Заступник міського голови Ігор Маковцев зазначив, що підвищення «не є глобальним» на фоні загального здорожчання та труднощів у транспортній сфері. Він додав, що можливе коригування тарифів на електротранспорт поки що лише планується, і жодних рішень у цій сфері ще не ухвалювали.

Міська рада нагадує, що нові тарифи стосуються всіх видів автобусних маршрутів, а перевізники отримають можливість покривати витрати та забезпечувати належний рівень обслуговування.

Крім того, у Дніпрі тимчасово звузять проїзну частину на вулиці Новошкільна. Обмеження руху транспорту пов’язані з будівництвом мереж водопостачання та водовідведення, яке триватиме з 17 листопада по 5 грудня 2025 року.

Згідно з проектом рішення, дозвіл на тимчасове перекриття тротуарів і звуження дороги на ділянці біля будинку №117 отримав громадянин Цопін Євген Миколайович для виконання будівельних робіт.

