Пасажирам варто уважно ознайомитися з новим графіком руху поїздів у Сумській області, тож розповідаємо деталі.

Новий графік руху поїздів у Сумській області передбачає коригування часу відправлення та прибуття, а також запуск нових рейсів, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі АТ "Укрзалізниця", новий графік руху поїздів у Сумській області врахував рекомендації місцевої влади та побажання пасажирів.

Зокрема, №7010 Ворожба – Харків прибуватиме пізніше, о 21:54 замість 18:56. З 12 листопада будуть відправлятися оновлені рейси: №6054/6053 Тростянець-Смородине – Охтирка о 10:50.

№6056/6055 Охтирка – Тростянець-Смородине о 12:17, №6013 Суми – Ворожба о 15:23 та №6011/6012 Тростянець-Смородине – Ворожба о 15:45.

Окрім цього, з’являються додаткові рейси: №6266 Лебединська – Тростянець-Смородине о 19:45, №6008 Тростянець-Смородине – Охтирка о 03:29 та №6017 Охтирка – Тростянець-Смородине о 21:18.

Новий графік поїздів у Сумській області також передбачає тимчасове призупинення курсування низки потягів з 12 листопада.

З 10.11.2025 скасовують № 6052/6051, 6051/6052, 6893, 6894, 6888, 6887, 6890, 6889, 6262, 6261, 6058, 6057. А з 12.11.2025 - № 6009, 6014, 6013, 6010, 6012, 6891, 6892, 6054/6053, 6056/6055.

В Укрзалізниці зазаначили, що оновлений розклад суттєво відрізняється від звичного, тому перед поїздкою необхідно перевіряти актуальні дані на офіційному сайті.

Особливу увагу радять звертати на дату під сполученням поїзда та переглядати розділ «Зміни руху». Нововведення покликані забезпечити стабільне сполучення між населеними пунктами та адаптувати курсування пасажирських складів до сучасних умов і потреб пасажирів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: які дві речі роблять ситуацію складнішою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: частині українців надаватимуть виплати на житло.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: куди подавати документи.