Графік відключення світла в Полтавській області на 13 листопада стосується Лубенського району, повідомляє Politeka.

Інформацію про це оприлюднили на офіційному сайті Чорнухинської територіальної громади.

Роботи виконуватимуться у мережах для обслуговування та ремонту обладнання.

У селі Вороньки електропостачання може припинятися з 08:00 до 16:30 на вул. Бригадна, Буденна, Господарська, Захисників Батьківщини, Кооперативна, Косенкове, Лісова, Очакова, Перелета, Перемоги, Садова, Сергія Сердюки, Січкаря, Соборна та Турянівська. У Загребеллі роботи торкнуться вул. Надрічанська, Перемоги та пров. Солончанський.

У Лісовій Слобідці знеструмлення очікується на Кільцевій та Підгірській, а у Мелехах – на вул. Охріменка, Січкаря та Центральній. В Пізниках тимчасово не буде електроенергії на В.І. Тупікова, у Постав-Муці – на Підгірській, Плавківській та Центральній, а в Сухоносівці – на Садовій, Соляниківській та Центральній.

У смт Чорнухи роботи проводяться на вул. Б. Хмельницького, Загорянська, Котляревського та Мележика. Причина знеструмлень – технічне обслуговування мереж та виконання заходів Інвестиційної програми ОСР КТП-214.

АТ «Полтаваобленерго» радить жителям планувати день із урахуванням можливих тимчасових перерв у подачі електроенергії та дотримуватися правил безпеки при роботі з електроприладами.

Щоб підготуватися до графіка відключення світла в Полтавській області на 13 листопада, заздалегідь зарядьте гаджети, запасіться ліхтарями та батарейками, переконайтеся, що холодильник і електроприлади вимкнені, і плануйте важливі справи на час наявності електрики.

