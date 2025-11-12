У Вінниці ввели в дію новий графік руху громадського транспорту, тож місцеві мешканців поступово звикають до змін.

Новий графік руху транспорту у Вінниці уже діє та покликаний зробити пересування містом комфортнішим для пасажирів, повідомляє Politeka.

Про це проінформували на офіційному транспортному сайті міста з посиланням на КП «Вінницька транспортна компанія». Нововведення стосуються популярних напрямків, що з’єднують Вишеньку, Лугу та Вінницькі Хутори.

Новий графік руху у Вінниці запроваджено для тролейбуса маршруту №4 «Вишенька – Лугова» та автобуса №19 «Вишенька – Вінницькі Хутори».

Як зазначили у КП «Вінницька транспортна компанія», оновлення розкладу пов’язане з необхідністю оптимізувати роботу маршрутів та зменшити інтервали між рейсами у години пік.

За даними міських служб, оновлений розклад уже доступний для пасажирів на зупинках громадського транспорту, а також на офіційному сайті компанії та у telegram-боті. Мешканці можуть заздалегідь перевіряти час прибуття транспорту та планувати свої поїздки без затримок.

Крім того, фахівці наголошують, що новий графік руху у Вінниці створений з урахуванням побажань вінничан, які раніше зверталися з пропозиціями щодо зручності маршрутів.

Окремо нагадаємо, що на вулиці Праведників Світу в облцентрі діють обмеження проїзду через будівництво багатоповерхових житлових будинків. Тимчасові зміни запроваджені з 4 листопада 2025 року і триватимуть до 3 листопада 2026 року.

Обмеження передбачають встановлення огорож та облаштування тимчасових маршрутів, аби забезпечити безпеку як водіїв, так і пішоходів. Проїзд для автівок повністю не перекривають, проте у районі будівництва діють точкові обмеження.

