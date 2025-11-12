Дефіцит продуктів у Харківській області вже впливає на ринок і ціни, повідомляє Politeka.

Нестача товарів призводить до зростання вартості, адже попит перевищує наявні обсяги продукції.

Найбільший дефіцит спостерігається у сегменті свинини. Через скорочення поголів’я та обмежені постачання м’ясо значно подорожчало.

Аналітик УКАБ Максим Гопка зазначає, що від початку 2025 року ціни на свинину піднялися на 34%, а порівняно з минулим роком – на 60%. Основна причина – зменшення поголів’я, яке взимку скоротилося до 4,5 мільйона голів.

Значну частину скорочення становили приватні господарства, що традиційно постачали більшість продукції. Внаслідок цього ринок відчуває брак пропозиції, а закупівельні ціни зростають.

У вересні середня вартість живої ваги свиней беконних порід коливалася від 98 до 100 гривень за кілограм залежно від регіону. За словами Максима Гопки, дефіцит продуктів у Харківській області частково компенсується імпортом, що допомагає підтримувати ринок.

Аналітики прогнозують, що до кінця року обсяг ввезеного м’яса може перевищити 25 тисяч тонн, переважно у другій половині року. Європейські постачальники пропонують нижчі ціни на живець, що робить імпорт вигідним для українських компаній.

За даними Держстату, на початок вересня 2025 року в Україні налічувалося 4,8 мільйона свиней. Це на 5% менше, ніж торік, але на 7% більше, ніж на початку року. Попри приріст на 330 тисяч голів, пропозиція на ринку залишається обмеженою.

Водночас у Харківській області продукти можна отримати й безкоштовно для певних категорій населення. Детальніше про це читайте у відповідній публікації.

