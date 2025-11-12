Обмеження руху транспорту в Хмельницькому є тимчасовим, а після завершення робіт рух на мосту буде повністю відновлено.

Обмеження руху транспорту в Хмельницькому запроваджено через проведення дорожніх робіт на одній із ключових ділянок міста, повідомляє Politeka.

У Хмельницькій міській раді поінформували, що з 10 по 15 листопада 2025 року на Старокостянтинівському шосе, зокрема на мосту через річку Південний Буг, проходитиме ремонт асфальтобетонного покриття.

Під час оновлення дорожнього полотна рух автомобілів буде ускладнений. Комунальні служби просять водіїв заздалегідь планувати маршрути, щоб уникнути заторів та затримок у дорозі.

Фахівці зазначають, що роботи проводяться для поліпшення стану проїжджої частини та підвищення безпеки пересування. Після завершення ремонту покриття стане більш стійким до зношування та впливу погодних умов.

Водіїв закликають поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і дотримуватися вимог дорожніх знаків, установлених на час ремонту. У разі потреби рекомендується користуватися об’їзними шляхами.

За словами представників міськради, обмеження руху транспорту в Хмельницькому є тимчасовим, а після завершення робіт рух на мосту буде повністю відновлено.

Крім того, у Хмельницькій області подорожчав проїзд.

Виконавчий комітет ухвалив рішення про встановлення нового тарифу на перевезення — 15 гривень за одну поїздку на одному з маршрутів. Підставою для зміни вартості стали звернення перевізника Корицького В.І. та результати громадських слухань, проведених серед жителів громади.

Мета оновлення тарифу — забезпечити економічно обґрунтовану ціну за проїзд і підтримати належний технічний стан автобусів.

