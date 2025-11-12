Графік відключення води з 13 до 17 листопада у Харкові вже створив незручності для окремих місцевих жителів, тож розповідаємо, в чому справа.

Графік відключення води з 13 до 17 листопада у Харкові означає проведення планових та аварійних робіт, які мають завершитись впродовж кількох днів, повідомляє Politeka.

За інформацією комунальних служб, обмеження водопостачання зачепило різні райони міста. Зокрема, на Нескорених, 45, під’їзд 1, через течу в перекритті з 11.11 19:15 і до 15.11 18:00 не працюють крани у квартирах 1–36.

Окрім цього, графік відкюбчення води з 13 до 17 листопада у Харкові торкнувся й іншої адреси. На вулиці Олександра Олеся, 18, під’їзд 3, через проблеми зі стояком та каналізацією, водопостачання не подається в період з 11.11 18:30 до 13.11 20:00.

На Гаршина, 5/7, через дефект у помешканні № 8, тимчасово від постачання відʼєднали весь будинок з 11.11 17:45 до 13.11 18:00. Також на бульварі Жасминовий, будинок 13, через дефект ВБС у техпідпіллі, водопостачання не буде в період з 11.11 17:45 до 17.11 20:00.

ГКомунальні служби нагадують, що графік відключення води з 13 до 17 листопада у Харкові включає як планові роботи, так і аварійні втручання, тому мешканцям слід врахувати це при плануванні свого побуту.

Подача відновлюватиметься лише після завершення ремонтних заходів і перевірки систем на справність. Тож місцевим мешканям, які вже не мають водопостачання, потрібно почекати ще кілька днів, поки комунальники виправлять ситуацію.

У місцевому водоканалі перепрошують за незручності та просять місцевих жителів поставитися до тимчасових обмежень із розумінням.

