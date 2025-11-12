Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 13 по 19 листопада дозволить українцям будувати плани відповідно до умов.

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 13 по 19 листопада обіцяє мінливу атмосферу з чергуванням тепла і прохолоди, без істотних опадів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію українцям надають синоптики на сайті Метеофор.

У четвер, 13 листопада, стовпчики термометрів піднімуться до +6°C. Вітер буде східного напрямку зі швидкістю до 5 м/с. Опадів не очікується.

У п’ятницю, 14 листопада, температура підніметься до +8°C, вітер південно-західний із поривами 5 м/с.

Субота, 15 числа, стане трохи холоднішою — +5°C, при південно-західному потоку повітря до 8 м/с. Дощів не прогнозують.

У неділю, 16 числа, стовпчики термометрів покажуть +8°C, вітер північний із швидкістю до 7 м/с, опади відсутні.

Понеділок, 17 числа, буде найпрохолоднішим днем тижня — +3°C. Південний потік повітря посилиться до 9 м/с. Дощів не очікується.

У вівторок, 18-го, температура знову підніметься до +10°C. Потік повітря змінить напрямок на західний, пориви до 12 м/с. Невеликий дощ можливий у вигляді 0,8 мм опадів.

Середа, 19 числа, принесе +4°C, південно-східний потік повітря із поривами до 16 м/с і 2,8 мм опадів, що створить невеликі калюжі на вулицях.

Фахівці радять дніпрянам враховувати поривчастий вітер під час прогулянок і планувати гардероб відповідно до перепадів температури, особливо у понеділок і середу, коли стовпчики термометрів показуватимуть найнижчі значення.

Отже, прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 13 по 19 листопада свідчить про переважно сухі умови з короткими періодами невеликого дощу та помірними коливаннями температури.

