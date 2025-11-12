Для мешканців Харкові, які є пенсіонерами і шукають можливість залишатися активними та отримувати стабільний дохід, пропонується низка цікавих варіантів роботи.

Робота для пенсіонерів у Харкові передбачає стабільні виплати та зручний графік, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на сайті work.ua, компанії наразі відкриті до співпраці з досвідченими працівниками, які мають життєвий досвід.

Серед пропозицій є вакансія оператора котельні в Аптеці 911 із зарплатою від 10 500 до 11 000. Ця робота для пенсіонерів у Харкові передбачає контроль температури та стану котлів, підтримку належного рівня палива та своєчасне виконання профілактичних заходів.

Важливо дотримуватися правил безпеки та внутрішніх інструкцій, але попри це, зайнятість не вимагає спеціальної освіти. Тут цінується відповідальне ставлення до обов’язків. Графік: 1 через 3.

Ще одна пропозиція стосується оператора на виробництво в Харківському молочному заводі із зарплатою від 21 000 до 25 000 гривень.

Тут робота для пенсіонерів у Харкові включає виконання технологічних процесів на виробництві, контроль якості сировини та готової продукції, а також виявлення та усунення дрібних поломок обладнання.

Досвід не обов’язковий, але компанія цінує відповідальність та уважність до деталей. Графік п’ятиденний з 8:00 до 17:00.

Окремо варто звернути увагу на позицію касира в магазині із зарплатою 13 000 гривень або 55 гривень за годину. Обов’язки включають обслуговування покупців, прийом оплати, підтримку порядку та допомогу відвідувачам.

Завдяки доступним пропозиціям літні люди можуть поєднувати працю з особистими справами і відпочинком. Тож варто пробувати, не боячись що щось не вийде.

