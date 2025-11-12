Дефицит продуктов в Кривом Роге повлиял и на стратегию продаж.

В Кривом Роге дефицит продуктов наиболее ярко проявляется в грушах, сообщает Politeka.

Урожай пострадал из-за майских заморозков.

Фермеры были вынуждены потратить дополнительные средства на обработку садов и защиту деревьев от вредителей, что увеличило себестоимость продукции. По словам фермеров, погибло около 10% урожая.

Из-за этого закупочные расценки на груши подскочили с 50 до 70 гривен за килограмм. В розничных магазинах средняя цена сейчас составляет 77,9 гривен.

Эксперты отмечают, что расходы на удобрения и уход за садом выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом. Несмотря на меньший урожай, часть фруктов всё же удалось сохранить и реализовать.

Дефицит продукции в Кривом Роге повлиял и на стратегию продаж: фермеры продают груши сразу после сбора урожая, чтобы избежать дополнительных затрат на хранение.

Украинские фрукты быстро раскупаются в супермаркетах. На полках преобладает импортная продукция из Нидерландов, Испании, Эквадора и ЮАР.

Цены на отечественные груши существенно разнятся: в «Сильпо» – 90 грн/кг, в «Новусе» – 99 грн/кг, в «Метро» – 72,7 грн/кг, а в «Варусе» – 49,9 за кг.

Кроме того, в городе продолжается рост стоимости продуктов.

Сильнее всего подорожали овощи, крупы и молочные продукты. Например, средняя цена на красные помидоры сейчас составляет 125,66 гривен за килограмм. В разных супермаркетах она колеблется: в «Ашане» – 155,10, в «Мегамаркете» – 141,90, в «Новусе» – 79,99. Для сравнения, в октябре средняя цена составляла 93,62 грн, то есть за месяц она выросла на 61,22.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области: платежи вырастут у части украинцев

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: кто имеет право на помощь

Как сообщала Politeka, Начало отопительного сезона 2025 в Днепропетровской области: когда в дома будет тепло.