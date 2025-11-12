Дефицит продуктов в Одесской области привел к сокращению ассортимента в магазинах и заметному росту цен на отдельные товары, сообщает Politeka.

Больше всего подорожали фрукты, особенно груши, урожай которых пострадал от майских заморозков. В настоящее время дефицит продуктов в Одесской области испытывают не только покупатели, но и фермеры, потерявшие значительную часть плодов из-за неблагоприятных погодных условий.

Из-за прохладной весны аграриям пришлось восстанавливать поврежденные сады, что существенно повысило расходы. Себестоимость производства увеличилась, а на прилавках уменьшилось количество местных фруктов.

По данным экспертов рынка, закупочная стоимость груш выросла с 50 до 70 гривен за килограмм. Это сразу сказалось на розничных ценах: потребители сейчас платят в среднем около 78 гривен.

Специалисты добавляют, что цены на удобрения и средства защиты выросли почти на 30%, что также отразилось на конечной стоимости урожая.

Представители хозяйств признают, что пытаются удержать ценовую стабильность, однако из-за сокращения объемов выращивания сделать это все труднее. Некоторые производители реализуют плоды сразу после сбора, ведь хранение требует дополнительных затрат.

В крупных торговых сетях ситуация ощутима — украинские груши почти исчезли из продаж, а полки постепенно заполняет импортная продукция. Основными поставщиками остаются Нидерланды, Испания, Эквадор и Южная Африка.

