Дефицит продуктов в Харьковской области уже оказывает влияние на рынок и цены, сообщает Politeka.

Нехватка товаров приводит к росту стоимости, ведь спрос превышает имеющиеся объемы продукции.

Наибольший дефицит наблюдается в сегменте свинины. Из-за сокращения поголовья и ограниченных поставок мясо значительно подорожало.

Аналитик УКАБ Максим Гопка отмечает, что с начала 2025 г. цены на свинину поднялись на 34%, а по сравнению с прошлым годом – на 60%. Основная причина – уменьшение поголовья, которое зимой сократилось до 4,5 миллиона голов.

Значительную часть сокращения составляли частные хозяйства, традиционно поставлявшие большинство продукции. В результате рынок ощущает нехватку предложения, а закупочные цены растут.

В сентябре средняя стоимость живой массы свиней беконных пород колебалась от 98 до 100 гривен за килограмм в зависимости от региона. По словам Максима Гопко, дефицит продуктов в Харьковской области частично компенсируется импортом, что помогает поддерживать рынок.

Аналитики прогнозируют, что к концу года объем ввозимого мяса может превысить 25 тысяч тонн, в основном во второй половине года. Европейские поставщики предлагают более низкие цены на живец, что делает импорт выгодным для украинских компаний.

По данным Госстата, к началу сентября 2025 года в Украине насчитывалось 4,8 миллиона свиней. Это на 5% меньше, чем в прошлом, но на 7% больше, чем в начале года. Несмотря на прирост на 330 тысяч голов, предложение на рынке остается ограниченным.

В то же время в Харьковской области продукты можно получить бесплатно для определенных категорий населения. Подробнее об этом читайте в соответствующей публикации.

