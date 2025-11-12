График отключения света в Сумской области на 13 ноября поможет спланировать день и обеспечить бесперебойное использование электроприборов.

График отключения света в Сумской области на 13 ноября касается Степановской общины, сообщает Politeka.

Такую информацию публикует Степановская поселковая территориальная община на своем официальном сайте .

По данным АО «Сумыоблэнерго», работы продлятся с 08:00 до 16:30 и будут касаться нескольких населенных пунктов Сумского района.

В Глиняном временно не будет электроснабжения на улице Глиняное. В Головашевке работы коснутся Заречной, Молодежной, Лысенко, Победы, Степана, Рыбалко и Слобожанской.

Степановка останется без света на Конотопской, Луговой, Мацаке, Мире, Садовой, Солнечной, Торопыловской, Украинской и Вишневой. Причина перерыва – выполнение плановых работ по техническому обслуживанию сетей.

АО «Сумыоблэнерго» советует жителям заранее подготовить заряженные устройства, фонари и отключить чувствительные приборы во избежание неудобств во время временных перебоев.

Чтобы подготовиться к отключениям, заранее зарядите телефоны, ноутбуки и другие гаджеты, подготовьте фонари, свечи или аккумуляторные лампы. Если планируете продолжительный перерыв, выключите чувствительные приборы и холодильник. Спланируйте важные дела на время, когда электроснабжение будет доступно во избежание неудобств.

Кроме того, при обесточивании электричества жителям рекомендуют убедиться, что все их бытовые приборы выключены, а ценные устройства защищены от скачков напряжения.

