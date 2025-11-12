Прогноз погоды в Днепре на неделю с 13 по 19 ноября позволит украинцам строить планы в соответствии с условиями.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 13 по 19 ноября обещает изменяющуюся атмосферу с чередованием тепла и прохлады, без существенных осадков, сообщает Politeka.

Такую информацию украинцам предоставляют синоптики на сайте Метеофор .

В четверг, 13 ноября, столбики термометров поднимутся до +6°C. Ветер будет восточным направлением со скоростью до 5 м/с. Осадков не ожидается.

В пятницу, 14 ноября, температура поднимется до +8°C, ветер юго-западный с порывами 5 м/с.

Суббота, 15 числа, станет немного холоднее +5°C, при юго-западном потоке воздуха до 8 м/с. Дожди не прогнозируют.

В воскресенье, 16 числа, колонки термометров покажут +8°C, ветер северный со скоростью до 7 м/с, осадки отсутствуют.

Понедельник, 17 числа, будет самым прохладным днем ​​недели - +3°C. Южный поток воздуха усилится до 9 м/с. Дождей не ожидается.

Во вторник, 18-го, температура снова поднимется до +10°C. Поток воздуха сменит направление на западное, порывы до 12 м/с. Небольшой дождь возможен в виде осадков 0,8 мм.

Среда, 19 числа, принесет +4°C, юго-восточный поток воздуха с порывами до 16 м/с и 2,8 мм осадков, что создаст небольшие лужи на улицах.

Специалисты советуют днепрянам учитывать порывистый ветер во время прогулок и планировать гардероб в соответствии с перепадами температуры, особенно в понедельник и среду, когда столбики термометров будут показывать самые низкие значения.

Следовательно, прогноз погоды в Днепре на неделю с 13 по 19 ноября свидетельствует о преимущественно сухих условиях с короткими периодами небольшого дождя и умеренными колебаниями температуры.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: чего ждать жителям.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.