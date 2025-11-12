Жителям советуют продумать планы на время, пока будет действовать график отключения света на 13 ноября в Днепропетровской области.

График отключения света на 13 ноября в Днепропетровской области подразумевает проведение плановых работ в Днепре и Криворожском районе, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" .

Энергетики временно прекратят подачу электроэнергии для выполнения технического обслуживания сетей для обеспечения стабильной работы системы в будущем.

В Днепре свет будут выключать с 08:00 до 17:00. Обесточение коснется таких улиц: проспект Александра Поля (дома 92–96Г), Экскаваторная (27–29), Пасечная (2Б–42, парные), Федора Панка (11–17, 58–62) и садового общества «Пресс» (152). Отдельно с 10:00 до 17:00 электроснабжение отсутствует на улице Квартальной, дом 43.

В Криворожском районе, в Ингульце, работы запланированы на переулке Степном (1-5А) и улице Степной (1-16). Отключение будет продолжаться с 08:00 до 17:00.

Жителей просят заранее подготовиться к возможным неудобствам: зарядить мобильные устройства, запас воды и продумать планы на время, пока будет действовать график отключения света на 13 ноября в Днепропетровской области.

Кроме того, жителям Запорожской области также предоставили график отключений электроэнергии. Там ограничения действуют 14 ноября, а именно с 09:00 до 16:00. Они запланированы в посёлке Отрадное. Это касается следующих улиц: Вишнева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, Профсоюзная 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Шевченко 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

