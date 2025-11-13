Графік відключення світла у Чернігівській області на 14 листопада охоплює тривалий час.

Графік відключення світла в Чернігівській області на 14 листопада буде запроваджено у місті Остер через планові ремонтні роботи, передає Politeka.

Таку інформацію оприлюднили для жителів на офіційному сайті Остерської громади.

У місті Остер Чернігівського району 14 листопада заплановане тимчасове припинення електропостачання, повідомляє місцева громада. Графік відключення світла в Чернігівській області на 14 листопада охоплює період з 09:00 до 17:00 у зв’язку з ремонтом повітряної лінії електропередач.

Під час робіт буде тимчасово відсутнє електропостачання на вулицях Миру (будинки 48, 50, 51, 51А, 53), Соломії Крушельницької (будинки 1–70, із зазначенням окремих номерів), Генерала Солонини (будинки 2–26 та окремі додаткові), Героїв 66-ї бригади (72А, 76А) і Грушевського (будинки 1–38А).

Місцева адміністрація закликає мешканців заздалегідь підготуватися до відключення та по можливості скористатися альтернативними джерелами живлення. Наголошується також, що ремонтні роботи проводитимуться у визначений проміжок часу, аби мінімізувати незручності для жителів громади.

Повідомлення про перерви в електропостачанні надається для планування побутових та робочих потреб населення, а також забезпечення безпеки під час відсутності світла.

Місцевим мешканцям також радять заздалегідь подбати про зарядку мобільних пристроїв, наявність ліхтарів та батарейок, а також перевірити запаси питної води та необхідних побутових приладів, щоб мінімізувати незручності під час знеструмлень, які на них чекають.

