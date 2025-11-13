У «Придніпровській залізниці» закликали пасажирів заздалегідь враховувати новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області.

Новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області вводиться "Укрзалізницею" на кількох маршрутах та експресах, що курсують в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі.

З 15 листопада запроваджується новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області, зокрема у межах напрямку Dnipro City. Такі корективи пов’язані з актуальною безпековою ситуацією в регіоні, повідомили у регіональній філії «Придніпровська залізниця».

Упродовж 15, 16 та 17 листопада кілька приміських рейсів курсуватимуть за оновленим графіком і зміненими маршрутами.

Зокрема, №7206 та №7208 виконуватимуть рейси за напрямком Дніпро-Головний — Синельникове-1. Раніше ці маршрути обслуговували сполучення Кам’янське-Пасажирське — Синельникове-1.

Для зручності пасажирів передбачено альтернативний рейс №6038, що курсує за маршрутом Кам’янське — Дніпро-Головний.

Водночас у зазначені дати тимчасово не курсуватимуть окремі поїзди, які з’єднували Дніпро з Кам’янським. Зокрема, рух призупиняється для рейсів №7305, №7307, №7309 та №7204. Їхнє тимчасове скасування дозволить забезпечити безпеку пасажирських перевезень та оптимізувати графік руху залізничного транспорту.

Пасажирам, які планували поїздки у напрямку Кам’янського, радять скористатися альтернативними рейсами. Замість скасованих маршрутів можна обрати такі поїзди: №6005 Дніпро-Головний — Кам’янське, №6015 Дніпро-Головний — Кам’янське, №6037 або №6018.

У «Придніпровській залізниці» закликали пасажирів заздалегідь враховувати зміни у розкладі руху, планувати свої поїздки з урахуванням оновлених маршрутів і, за можливості, перевіряти актуальну інформацію перед відправленням.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: що саме потрібно для отримання.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: чого чекати жителям.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: ще одна категорія переселенців зможе отримати виплату.