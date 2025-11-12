Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области помогает снизить финансовые трудности зимой, обеспечивает социальную защиту, стабильность и базовые условия жизни.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области на зимний период 2025/26 предусматривает частичное возмещение расходов на коммунальные услуги престарелых, сообщает Politeka.

Программа реализуется благотворительным фондом «Каритас Полтава» в рамках инициативы «Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине», которую поддерживает CRS Catholic Relief Services.

Помощь направлена ​​на жителей Полтавской и Зинковской общин, потерявших жилье из-за боевых действий. Основная цель – снизить финансовую нагрузку во время отопительного сезона и обеспечить базовые условия для комфортного проживания. Фонд советует следить за графиком выездов мобильных команд, чтобы своевременно пройти регистрацию по месту жительства.

Получить поддержку могут лица с инвалидностью I или II групп, пенсионеры старше 60 лет, дети с особыми потребностями, одинокие родители, беременные женщины, многодетные и приемные семьи, а также домохозяйства с детьми до трех лет.

Отдельная категория поддержки предусмотрена для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, лечение которых требует больших затрат. Для участия в программе необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица. Без этих документов подача заявки невозможна.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области помогает снизить финансовые трудности зимой, обеспечивает социальную защиту, стабильность и базовые условия жизни для наиболее уязвимых категорий населения региона.

Кроме того, в Полтавской области люди имеют возможность получить денежную поддержку.

