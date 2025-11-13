Подорожание проезда в Ровенской области происходит в разных направлениях, передает Politeka.

Об этом сообщил заместитель начальника управления инфраструктуры Ровенской ОГА Виталий Харковец.

По его словам, перевозчики начали подавать расчеты еще в апреле. Новый тариф составляет 2,25 грн за пассажирокилометр вместо предыдущих 1,9, что означает увеличение на 19%. Это повлияло на конечную стоимость билетов: на ближних маршрутах цена выросла примерно на 5 гривен, а на дальних поездках более 150 км – до 50 гривен.

В некоторых направлениях, в частности Здолбуновском и Шпановском, новые цены начали действовать с 8 ноября. Для Ровенского района – Тучин, Забороль, Александрия, Любомирка, Каменная Гора – тариф повысили с сегодняшнего дня.

Виталий Харковец уточнил, что в ближайшие один-два месяца подорожание коснется всех маршрутов области. Планируется изменение тарифов по направлениям Сарны и другие, однако точная дата еще уточняется.

Основными факторами повышения стоимости проезда стали рост расходов на автостанционные услуги, военный сбор, горючее и смазочные материалы, страховые полисы, техосмотр и стоянку. Значительное влияние оказало и сокращение пассажиропотока — оно уменьшилось примерно на 50%.

«Например, в июле на 52 маршрута объявляли конкурсы, но не поступило ни одной заявки. Многие маршруты остаются открытыми, но перевозчики не подают документы из-за убыточности» , — отметил чиновник.

Удорожание проезда в Ровенской области призвано стабилизировать работу транспортной сети и обеспечить надлежащий уровень обслуживания пассажиров.

Источник: "Рівне Медіа"

