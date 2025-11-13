В Арциге было принято решение о повышении тарифов на воду в Одесской области, сообщает Politeka.

Это связано со сложным финансовым положением местного коммунального предприятия «Водоканал», которое из-за роста расходов оказалось на грани остановки работы.

По словам городского головы Сергея Парпуланского, долг предприятия за электроэнергию превысил 1,2 миллиона гривен. Без корректировки тарифов "Водоканал" не может покрывать себестоимость услуг. Раньше разницу покрывал городской бюджет, однако за полгода на это уже потратили более трех миллионов гривен, и дополнительных средств не осталось.

Новые расценки начнут действовать в ближайшее время: стоимость водоснабжения составит 52,81 грн. за кубометр, а водоотвод — 46,38 грн. До этого жильцы платили соответственно 34,54 и 23,95 грн.

Основная часть расходов предприятия приходится на электроэнергию и оплату труда – более 70%. За два года цена электроэнергии поднялась почти вдвое – с 6 до 11,5 грн за кВт. Кроме того, предприятие платит повышенные налоги, в том числе земельный, экологический и за пользование недрами.

Чтобы удержать старые тарифы, городу нужно было дополнительно найти около 7,2 миллиона гривен ежегодно, но таких ресурсов в бюджете нет.

Решение вызвало негодование части жителей. Депутат Татьяна Гончарова заявила, что перед голосованием не проводили общественных слушаний, а сам проект не был обнародован раньше времени.

Следовательно, повышение тарифов на воду в Одесской области стало вынужденной мерой из-за критического состояния коммунального предприятия и отсутствия возможности компенсировать расходы из бюджета.