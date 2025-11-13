Жители Одессы, ищущие дополнительный заработок или желающие оставаться активными, могут обратить внимание на предложения работы для пенсионеров.

Работа для пенсионеров в Одессе сейчас доступна в разных областях и предполагает стабильный доход, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на платформе work.ua, работодатели предлагают вакансии с гибким графиком, комфортными условиями труда и возможностью присоединиться к дружеским коллективам.

Одной из таких позиций является водитель-экспедитор компании Dynamica с зарплатой до 25 000 гривен после успешного завершения испытательного периода.

Эта работа для пенсионеров предполагает доставку товаров клиентам в Одессе и области, участие в складском учете и оформлении первичной документации.

Компания предоставляет автомобиль, график с 9:00 до 18:00, выходные суббота и воскресенье. Комфортные условия и дружелюбный коллектив делают эту вакансию привлекательной для людей постарше.

Еще одна работа для пенсионеров в Одессе – водитель со своим авто для компании АЗР с оплатой от 20 000 до 40 000. Работники обеспечены своевременной выплатой заработной платы и возможностью выбирать выходные дни.

Место разгрузки и погрузки товара находится в комфортном теплом офисе, что позволяет пообедать в покое. Основные обязанности включают в себя перевозку автозапчастей по облцентру, встречу и отправку грузов перевозчиками.

Кроме того, Glovo предлагает вакансии пеших, вело, мото и авто курьеров с зарплатой до 50 000 в месяц и еженедельными бонусами по 2 000 грн для курьеров на авто.

Здесь оказывают поддержку в оформлении документов для всех возрастов и помогают разобраться со всем необходимым.

