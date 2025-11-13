Работа для пенсионеров в Днепре предполагает стабильный доход, удобный график и сохранение социальной активности.

Работа для пенсионеров в Днепре доступна в разных сферах, сообщает Politeka.

Одной из таких вакансий на сайте work.ua есть должность завхоз-водителя у компании Kaplun.Global (Cowboy-Art) с оплатой 25 000 гривен.

Работа для пенсионеров в Днепре здесь предусматривает организацию рабочего пространства, перевозку сотрудников и грузов, помощь в уборке и выполнении мелких ремонтных задач.

Собственный автомобиль станет преимуществом, но это не обязательное условие. График: пять дней в неделю с 9:00 до 18:00.

Еще одно предложение касается машиниста крана на металлургическом производстве с зарплатой от 20800 до 22800 после налогообложения. Кандидат должен иметь опыт машинистом крана не менее года и соответствующее удостоверение.

Основные обязанности включают в себя управление грузоподъемными кранами, транспортировку продукции и соблюдение правил безопасности. Трудоустройство официально с первого дня.

Также предусмотрены оплачиваемые отпуска и больничные, дотации на питание и корпоративный транспорт по городу и области. Компания также предлагает медицинское страхование, спецодежду и возможность профессионального развития.

Для тех, кто ищет более легкую работу для пенсионеров в Днепре с минимальными требованиями к опыту, открыта вакансия ресторана в МакДональдз Юкрейн. Оплата здесь составляет от 24516.

Основные задачи: приготовление продукции, обслуживание клиентов и поддержание чистоты в заведении. Обучение проводится на месте, поэтому опыт не обязателен.

