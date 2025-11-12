Мешканців міста попереджають про планові технічні роботи, через які введуть тимчасовий графік відключення газу на 13 листопада в Харкові.

Графік відключення газу на 13 листопада в Харкові стосується кількох вулиць у Шевченківському районі, повідомляє Politeka.

Про це проінформували на офіційному сайті місцевої філії "Газмережі". Фахівці попросили споживачів поставитися з розумінням, адже графік відключення газу на 13 листопада в Харкові необхідний для безпеки та стабільності постачання.

Так, 13.11.2025 року заплановане обслуговування системи газопостачання у Шевченківському районі. Роботи тимчасово вплинуть на подачу блакитного палива до кількох житлових будинків.

Відповідно до графіка відключень газу на 13 листопада в Харкові, постачання буде призупинене за такими адресами: Данилевського, 26, 40, 42, Кутова, 5, Культури, 22-Б, Клочківська, 93, Чичибабіна, 7, а також Леся Курбаса, 15-А.

Ці адреси потрапляють у зону, де спеціалісти проводитимуть профілактичні заходи та перевірку обладнання. Такі роботи є плановими, тож проводяться регулярно для запобігання аварійним ситуаціям і забезпечення стабільної роботи газових систем.

Представники підприємства наголошують, що мешканцям необхідно бути уважними. Перед відключенням потрібно перекрити крани перед газовими приладами.

Це дозволить уникнути непередбачених ситуацій і зробить процес відновлення подачі безпечним. Після завершення технічних робіт газопостачання відновлять одразу, як тільки працівники зможуть перевірити стан внутрішніх систем у кожній квартирі.

Для цього мешканцям слід забезпечити доступ до приміщень, щоб фахівці могли виконати обстеження згідно з Правилами технічної експлуатації систем газопостачання.

