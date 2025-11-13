Підвищення тарифів на воду в Одеській області стало вимушеним заходом через критичний стан комунального підприємства.

В Арцизі ухвалили рішення про підвищення тарифів на воду в Одеській області, повідомляє Politeka.

Це пов’язано зі складним фінансовим становищем місцевого комунального підприємства «Водоканал», яке через зростання витрат опинилося на межі зупинки роботи.

За словами міського голови Сергія Парпуланського, борг підприємства за електроенергію перевищив 1,2 мільйона гривень. Без коригування тарифів «Водоканал» не може покривати собівартість послуг. Раніше різницю покривав міський бюджет, однак за пів року на це вже витратили понад три мільйони гривень, і додаткових коштів не залишилося.

Нові розцінки почнуть діяти найближчим часом: вартість водопостачання становитиме 52,81 грн за кубометр, а водовідведення — 46,38 грн. До цього мешканці платили відповідно 34,54 і 23,95 грн.

Основна частина витрат підприємства припадає на електроенергію та оплату праці — понад 70%. За два роки ціна електроенергії піднялася майже вдвічі — з 6 до 11,5 грн за кВт. Окрім цього, підприємство сплачує підвищені податки, зокрема земельний, екологічний і за користування надрами.

Щоб утримати старі тарифи, місту потрібно було б додатково знайти близько 7,2 мільйона гривень щорічно, але таких ресурсів у бюджеті немає.

Рішення спричинило обурення частини мешканців. Депутат Тетяна Гончарова заявила, що перед голосуванням не проводили громадських слухань, а сам проєкт не був оприлюднений завчасно.

Отже, підвищення тарифів на воду в Одеській області стало вимушеним заходом через критичний стан компідприємства та відсутність можливості компенсувати витрати з бюджету.

