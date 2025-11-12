Наразі дефіцит продуктів в Одеській області відчувають покупці та фермери.

Дефіцит продуктів в Одеській області призвів до скорочення асортименту у магазинах і помітного зростання цін на окремі товари, повідомляє Politeka.

Найбільше подорожчали фрукти, особливо груші, врожай яких постраждав від травневих заморозків. Нині дефіцит продуктів в Одеській області відчувають не лише покупці, а й фермери, котрі втратили значну частину плодів через несприятливі погодні умови.

Через прохолодну весну аграріям довелося відновлювати пошкоджені сади, що суттєво підвищило витрати. Собівартість виробництва збільшилася, а на прилавках зменшилася кількість місцевих фруктів.

За даними експертів ринку, закупівельна вартість груш зросла з 50 до 70 гривень за кілограм. Це одразу позначилося на роздрібних цінах: споживачі нині сплачують у середньому близько 78 гривень.

Фахівці додають, що ціни на добрива та засоби захисту зросли майже на 30%, що також вплинуло на кінцеву вартість урожаю.

Представники господарств визнають, що намагаються втримати цінову стабільність, проте через скорочення обсягів вирощування зробити це дедалі важче. Деякі виробники реалізують плоди одразу після збору, адже зберігання потребує додаткових витрат.

У великих торговельних мережах ситуація відчутна — українські груші майже зникли з продажу, а полиці поступово заповнює імпортна продукція. Основними постачальниками залишаються Нідерланди, Іспанія, Еквадор і Південна Африка.

Незважаючи на таку ситуацію, продукти в Одесі можна отримати і безкоштовно. Кому саме доступна така можливість можна дізнатися у статті.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: кому встановили високі тарифи.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Одесі: чого містянам чекати в листопаді 2025.