Робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає стабільних дохід, зручний графік і збереження соціальної активності.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі наразі доступна у різних сферах, повідомляє Politeka.

Однією з таких вакансій на сайті work.ua є посада завгоспа-водія у компанії Kaplun.Global (Cowboy-Art) з оплатою 25 000 гривень.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі тут передбачає організацію робочого простору, перевезення співробітників та вантажів, допомогу у прибиранні та виконання дрібних ремонтних завдань.

Власний автомобіль стане перевагою, але це не є обов’язковою умовою. Графік: п’ять днів на тиждень з 9:00 до 18:00.

Ще одна пропозиція стосується машиніста крана на металургійному виробництві із зарплатою від 20 800 до 22 800 після оподаткування. Кандидат повинен мати досвід машиністом крану не менше року та відповідне посвідчення.

Основні обов’язки включають керування вантажопідйомними кранами, транспортування продукції та дотримання правил безпеки. Працевлаштування офіційне з першого дня.

Також передбачено оплачувані відпустки та лікарняні, дотації на харчування та корпоративний транспорт по місту та області. Компанія також пропонує медичне страхування, спецодяг та можливість професійного розвитку.

Для тих, хто шукає більш легку роботу для пенсіонерів у Дніпрі з мінімальними вимогами до досвіду, відкрита вакансія працівника ресторану в МакДональдз Юкрейн. Оплата тут становить від 24 516.

Основні завдання: приготування продукції, обслуговування клієнтів та підтримання чистоти в закладі. Навчання проводиться на місці, тому досвід не є обов’язковим.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: що саме потрібно для отримання.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: чого чекати жителям.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: ще одна категорія переселенців зможе отримати виплату.