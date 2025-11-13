Мешканці Одеси, які шукають додатковий заробіток або хочуть залишатися активними, можуть звернути увагу на пропозиції роботи для пенсіонерів.

Робота для пенсіонерів в Одесі зараз доступна у різних сферах та передбачає стабільний дохід, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на платформі work.ua, роботодавці пропонують вакансії з гнучким графіком, комфортними умовами праці та можливістю приєднатися до дружніх колективів.

Однією з таких позицій є водій-експедитор у компанії Dynamica з зарплатою до 25 000 гривень після успішного завершення випробувального періоду.

Ця робота для пенсіонерів передбачає доставку товарів клієнтам в Одесі та області, участь у складському обліку та оформленні первинної документації.

Компанія надає автомобіль, графік з 9:00 до 18:00, вихідні субота та неділя. Комфортні умови та доброзичливий колектив роблять цю вакансію привабливою для людей старшого віку.

Ще одна робота для пенсіонерів в Одесі - водій зі своїм авто для компанії АЗР з оплатою від 20 000 до 40 000. Працівники забезпечені своєчасною виплатою заробітної плати та можливістю обирати вихідні дні.

Місце розвантаження та завантаження товару знаходиться у комфортному теплому офісі, що дозволяє пообідати у спокої. Основні обов’язки включають перевезення автозапчастин по облцентру, зустріч та відправку вантажів перевізниками.

Крім того, Glovo пропонує вакансії піших, вело, мото та авто кур’єрів із зарплатою до 50 000 на місяць та щотижневими бонусами по 2 000 грн для кур’єрів на авто.

Тут надають підтримку в оформленні документів для всіх вікових категорій та допомагають розібратися із всім необхідним.

