Послуга передбачає комплексну підтримку, а не тільки надання безкоштовного житла для переселенців у Києві.

Запрацювала нова соціальна послуга, безкоштовне житло для переселенців у Києві, які відповідають визначеним критеріям, повідомляє видання Politeka.net.

Як повідомляє Національна соціальна сервісна служба України, ВПО можуть проживати у притулку до 12 місяців.

Безкоштовне житло у Києві отримають переселенці, які через певні фізичні або психічні обмеження потребують додаткової допомоги у повсякденному житті. Йдеться про людей, яким складно самостійно пересуватися, орієнтуватися в просторі чи повноцінно сприймати необхідну інформацію.

До таких категорій ВПО належать особи з інвалідністю, громадяни похилого віку, а також люди, які тимчасово мають фізичні, психічні або сенсорні порушення. Крім того, право на допомогу мають особи з нестандартними розмірами тіла, яким важко забезпечити належні умови проживання без сторонньої підтримки.

Послуга передбачає комплексну підтримку. Кожному отримувачу надається тимчасове ліжко-місце, повністю забезпечене житлово-комунальними послугами. Люди отримують доступ до твердого та м’якого інвентарю, одягу, взуття, а також усіх необхідних побутових умов. У приміщеннях створено можливості для дотримання особистої гігієни, самостійного приготування їжі, прання речей та зберігання особистих предметів.

Програма включає також додаткові послуги, спрямовані на поліпшення якості життя внутрішньо переміщених осіб. Серед них — одноразове харчування, допомога у веденні домашнього господарства, підтримка у самообслуговуванні та допомога у пересуванні. Працівники притулку допомагають мешканцям адаптуватися до нових умов, поновити базові соціальні навички та налагодити взаємодію з оточенням.

Водночас важливо підкреслити, що діти, які перебувають без супроводу дорослих, не можуть бути розміщені у цьому притулку. Для них діють окремі програми соціального захисту, які враховують особливості віку, потреби у вихованні та забезпеченні безпеки.

