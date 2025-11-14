Комунальна корпорація закликає водіїв ретельно враховувати обмеження руху транспорту в Києві під час планування своїх поїздок.

Обмеження руху транспорту в Києві введено на кількох вулицях, тимчасові незручності триватимуть через проведення робіт на дорогах столиці, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

У столиці відбулися тимчасові зміни в дорожньому русі, які торкнуться одразу двох районів міста. Комунальна корпорація Київавтодор повідомляє, що 14 та 15 листопада в проміжку з 8:00 до 20:00 введено часткове обмеження руху транспорту в Києві на кількох вулицях через проведення дорожніх робіт.

У Святошинському районі обмеження запроваджено на вулиці Робітничій. Ремонтні бригади працюють на відрізку від провулку Малинського до вулиці Василя Степанченка.

На цій ділянці фахівці виконують ремонт асфальтобетонного покриття, щоб покращити стан дорожнього полотна та підвищити безпеку руху. У Київавтодорі звертаються до водіїв із проханням заздалегідь планувати маршрути та ставитися з розумінням до тимчасових обмежень.

Крім того, аналогічні роботи 14 та 15 листопада в проміжку з 8:00 до 20:00 триватимуть у Дніпровському районі столиці. Частково введено обмеження руху транспорту в Києві на вулиці Каховській. Дорожні служби облаштовують верхній шар асфальтобетонного покриття на відрізку від вулиці Дениса Рачінського до вулиці Пантелеймона Куліша. Це один із завершальних етапів ремонту дороги, який дозволить продовжити термін її експлуатації та покращити комфорт пересування.

Комунальна корпорація вибачається за тимчасові незручності та закликає водіїв ретельно враховувати обмеження під час планування своїх поїздок у зазначені дні.

