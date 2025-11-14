Коммунальная корпорация призывает водителей тщательно учитывать ограничение движения транспорта в Киеве при планировании своих поездок.

Ограничения движения транспорта в Киеве введены на нескольких улицах, временные неудобства продлятся из-за проведения работ на дорогах столицы, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

В столице произошли временные изменения в дорожном движении, которые коснутся сразу двух районов города. Коммунальная корпорация Киевавтодор сообщает, что 14 и 15 ноября в промежутке с 8.00 до 20.00 введено частичное ограничение движения транспорта в Киеве на нескольких улицах из-за проведения дорожных работ.

В Святошинском районе неудобства действуют на ул. Рабочей. Ремонтные бригады работают на отрезке от переулка Малинского до ул. Василия Степанченко.

На этом участке специалисты производят ремонт асфальтобетонного покрытия, чтобы улучшить состояние дорожного полотна и повысить безопасность движения. В Киевавтодоре обращаются к водителям с просьбой заранее планировать маршруты и относиться с пониманием временных ограничений.

Кроме того, аналогичные работы 14 и 15 ноября в промежутке с 8:00 до 20:00 будут продолжаться в Днепровском районе столицы. Частично введено ограничение движения транспорта в Киеве по улице Каховской. Дорожные службы обустраивают верхний слой асфальтобетонного покрытия на отрезке от улицы Дениса Рачинского до улицы Пантелеймона Кулиша. Это один из завершающих этапов ремонта дороги, который позволит продлить срок его эксплуатации и улучшить комфорт передвижения.

Коммунальная корпорация приносит извинения за временные неудобства и призывает водителей тщательно учитывать ограничения при планировании своих поездок в указанные дни.

