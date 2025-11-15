Жителів регіону просять заздалегідь спланувати побутові справи й стежити за офіційними оновленнями, де публікується уточнений графік відключення світла в Полтавській області на 16 листопада.

Графік відключення світла в Полтавській області на 16 листопада оприлюднили в АТ «Полтаваобленерго», передає Politeka.

Енергетики попереджають, що у зв’язку з технічним обслуговуванням мереж у кількох населених пунктах Полтавського району можливі тимчасові перерви в подачі електроенергії. Роботи триватимуть з 8:00 до 20:00.

Планові знеструмлення передбачені на території Скороходівської селищної ради — зокрема у селах Андрійки, Бреусівка, Винники, Кащівка, Красносілля, Лозки, Мальці, Миргородщина, Нова Україна, Новоселівка, Олександрівка Друга, Панасівка, Пригарівка, Рибалки, Сушки, Улинівка, Хмарине та Чечужине.

У Бреусівці та Андрійках світло тимчасово вимикатимуть на вулицях Заярська, Космонавтів, Миру, Новоселів, Садова, Молодіжна, Незалежності, Перемоги, Олеся Гончара, Степова, Церковна, Вишнева, Затишна, Козацький провулок та інших. У Винниках знеструмлення торкнеться Бузкової, Озерної, Південної, Садової, Степової та Шевченка.

Планові роботи також пройдуть у населених пунктах Пригарівка, Рибалки, Сушки, Улинівка та Панасівка, де без напруги залишаться окремі ділянки вулиць Миру, Чумацький шлях, Хліборобів, Молодіжна, Паркова, Лесі Українки, Степова, Кооперативна, Перемоги та інших.

Виконання ремонтних заходів спрямоване на покращення стабільності живлення та запобігання можливим аваріям узимку. Жителів регіону просять заздалегідь спланувати побутові справи й стежити за офіційними оновленнями, де публікується уточнений графік відключення світла в Полтавській області на 16 листопада.

