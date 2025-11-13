Новий графік руху транспорту в Чернігові діятиме до завершення технічних робіт.

У Чернігові з 13 по 16 листопада запроваджують новий графік руху транспорту в Чернігові, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Управління транспорту.

Він пов’язаний із плановими відключеннями електроенергії, повідомили в управлінні транспорту.

На цей період призупинено курсування тролейбусного маршруту №8. Щоб забезпечити перевезення пасажирів, у місті запрацює додатковий маршрут №6Т, який курсуватиме від вулиці Незалежності до готелю «Україна».

Тролейбуси проходитимуть через основні магістралі: вулиці Любецьку, Івана Мазепи, проспекти Миру та Перемоги. У зворотному напрямку автотранспорт рухатиметься тим самим шляхом.

Міська влада закликає мешканців завчасно планувати поїздки та враховувати зміни у русі, щоб уникнути затримок. Новий графік руху транспорту в Чернігові діятиме до завершення технічних робіт.

Крім того, у Чернігівській області також ввели новий графік руху поїздів.

«Укрзалізниця» оголосила про відновлення кількох важливих приміських рейсів у Чернігівській області. З 1 листопада знову курсує електропоїзд №6503 сполученням Бахмач – Сновськ.

Вже з 2 листопада до розкладу додали ще три напрямки: №6501 Бахмач – Сновськ, а також №6502 і №6504 Сновськ – Бахмач. Це рішення повертає мешканцям регіону зручне транспортне сполучення між населеними пунктами.

У компанії зазначають, що переміщення поїздів здійснюється за оновленим графіком із дотриманням усіх вимог безпеки. Також на окремих ділянках запроваджено спеціальні протоколи для захисту пасажирів та працівників укрзалізниці.

