В Чернигове с 13 по 16 ноября вводится новый график движения транспорта в Чернигове, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Управление транспорта.

Он связан с плановыми отключениями электроэнергии, сообщили в управлении транспорта.

В этот период приостановлено курсирование троллейбусного маршрута №8. Для обеспечения перевозки пассажиров в городе заработает дополнительный маршрут №6Т, который будет курсировать от улицы Независимости до гостиницы «Украина».

Троллейбусы будут проходить через основные магистрали: улицы Любецкую, Ивана Мазепы, проспекты Мира и Победы. В обратном направлении автотранспорт будет двигаться по тому же пути.

Городские власти призывают жителей заблаговременно планировать поездки и учитывать изменения в движении во избежание задержек. Новый график движения транспорта в Чернигове будет действовать до завершения технических работ.

Кроме того, в Черниговской области также был введен новый график движения поездов.

"Укрзализныця" объявила о возобновлении нескольких важных пригородных рейсов в Черниговской области. С 1 ноября снова курсирует электропоезд №6503 сообщением Бахмач – Сновск.

Уже со 2 ноября к расписанию добавили еще три направления: №6501 Бахмач – Сновск, а также №6502 и №6504 Сновск – Бахмач. Это решение возвращает жителям региона удобное транспортное сообщение между населенными пунктами.

В компании отмечают, что перемещение поездов осуществляется по обновленному графику с соблюдением всех требований безопасности. Также на отдельных участках введены специальные протоколы для защиты пассажиров и работников железной дороги.

