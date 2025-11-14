Українцям більше не потрібно звертатися до кількох різних відомств, якщо затримується грошова допомога для ВПО у Полтавській області.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області може бути призупинена через технічні причини, проте є можливість повернути гроші, пише Politeka.net.

Розповідаємо, куди звертатись та що робити, якщо виплати перестали надходити.

Насамперед важливо зберігати спокій. Тимчасові затримки з нарахуванням коштів найчастіше пов’язані не з відмовою у виплаті, а з технічними оновленнями систем або передачею даних між установами. Усі українці, які мають право на державну допомогу, обов’язково отримають свої гроші після усунення затримок.

Українцям більше не потрібно звертатися до кількох різних відомств — усі питання щодо грошової допомоги для ВПО в Полтавській області вирішуються через Пенсійний фонд.

Як перевірити причину затримки:

Дізнатися, чому не надійшли кошти, можна кількома способами:

Зателефонувати на гарячу лінію Пенсійного фонду України.

Переглянути інформацію у власному кабінеті на порталі ПФУ.

Звернутися особисто до найближчого сервісного центру ПФУ або фронт-офісу у ЦНАПі.

Використати мобільний застосунок Пенсійного фонду, який дає змогу відстежувати стан нарахувань.

Подати електронне звернення через портал "Дія", де поступово додаються нові сервіси соціальної підтримки.

Якщо мова йде про продовження раніше призначених виплат, документи можна подати поштою, за умови що у ваших даних не відбулося змін.

Фахівці ПФУ радять:

перевірити актуальність своїх даних у особистому кабінеті;

зателефонувати до сервісного центру, щоб уточнити деталі затримки;

впевнитися, що всі документи дійсні, а банківські реквізити — правильні;

при потребі оновити довідку ВПО або подати заяву на поновлення виплат.

У більшості випадків питання вирішується протягом кількох днів. Якщо ж проблема не зникає, варто звернутися із письмовою заявою до регіонального управління ПФУ, де вашу ситуацію розглянуть індивідуально.

