Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области может быть приостановлена по техническим причинам, однако есть возможность вернуть деньги, пишет Politeka.net.
Рассказываем, куда обращаться и что делать, если выплаты перестали поступать.
В первую очередь важно сохранять спокойствие. Временные задержки с начислением средств часто связаны не с отказом в выплате, а с техническими обновлениями систем или передачей данных между учреждениями. Все украинцы, имеющие право на государственную помощь, обязательно получат свои деньги после устранения задержек.
Украинцам больше не нужно обращаться в несколько различных ведомств — все вопросы денежной помощи для ВПЛ в Полтавской области решаются через Пенсионный фонд.
Как проверить причину задержки:
- Узнать, почему не поступили средства, можно несколькими способами:
- Позвонить по телефону на горячую линию Пенсионного фонда Украины.
- Просмотреть информацию в собственном кабинете на портале ПФУ.
- Обратиться лично в ближайший сервисный центр ПФУ или фронт-офис в ЦНАПе.
- Использовать мобильное приложение Пенсионного фонда, позволяющее отслеживать состояние начислений.
- Подать электронное обращение через портал "Действие", где постепенно добавляются новые сервисы социальной поддержки.
Если речь идет о продлении ранее назначенных выплат, документы можно подать по почте, при условии, что в ваших данных не произошло изменений.
Специалисты ПФУ советуют:
- проверить актуальность своих данных в личном кабинете;
- позвонить в сервисный центр, чтобы уточнить детали задержки;
- убедиться, что все документы действительны, а банковские реквизиты правильны;
- при необходимости обновить справку ВПЛ или подать заявление на возобновление выплат.
В большинстве случаев вопрос решается в течение нескольких дней. Если же проблема не исчезает, следует обратиться с письменным заявлением в региональное управление ПФУ, где вашу ситуацию рассмотрят индивидуально.
