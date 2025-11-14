Дефіцит продуктів у Київській області вже позначився на вартості свинини та інших видів м’яса, повідомляє Politeka.

Зменшення поголів’я свиней впливає як на фермерів, так і на покупців у магазинах. За даними аналітика УКАБ Максима Гопки, із початку 2025 року ціни на свинину зросли на 34%, а порівняно з минулим роком — майже на 60%. Узимку чисельність тварин у регіоні впала до близько 4,5 мільйона голів, здебільшого у приватних господарствах.

У вересні фермери продавали беконних свиней живою вагою по 98–100 гривень за кілограм, залежно від району. Обмежена пропозиція змусила виробників шукати альтернативні джерела, що спричинило зростання імпорту.

У серпні 2025 року Україна отримала 4,6 тисячі тонн свинини, що на 50% більше, ніж у липні. Загальний обсяг поставок за перші вісім місяців сягнув 14,9 тисячі тонн — у понад сім разів перевищив показники минулого року, встановивши рекорд з 2022-го.

Аналітики прогнозують, що до кінця 2025 року імпорт може перевищити 25 тисяч тонн. Європейські ринки залишаються привабливими через нижчі закупівельні ціни на живець, що робить завезення м’яса важливою підтримкою внутрішнього виробництва.

Попри активне збільшення поставок, дефіцит продуктів у Київській області залишається відчутним. Галузь відновлюється повільно, а роздрібні ціни залишаються високими.

Крім того, у Київській області також повідомляли про подорожчання продуктів. Помітне зростання відбулося у категорії молочних виробів. Молоко Яготинське 2,6% (900 мл) тепер коштує 60,98 грн, тоді як раніше середня вартість становила 56,18 грн.

