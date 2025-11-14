Дефицит продуктов в Киевской области уже сказался на стоимости свинины и других видов мяса, сообщает Politeka.

Уменьшение поголовья свиней влияет как на фермеров, так и на покупателей в магазинах. По данным аналитика УКАБ Максима Гопки, с начала 2025 года цены на свинину выросли на 34%, а по сравнению с прошлым годом почти на 60%. Зимой численность животных в регионе упала до около 4,5 миллионов голов, в основном в частных хозяйствах.

В сентябре фермеры продавали беконных свиней живым весом по 98–100 гривен за килограмм в зависимости от района. Ограниченное предложение заставило производителей искать альтернативные источники, что повлекло за собой рост импорта.

В августе 2025 года Украина получила 4,6 тысяч тонн свинины, что на 50% больше, чем в июле. Общий объем поставок за первые восемь месяцев достиг 14,9 тысячи тонн — более чем в семь раз превысил показатели прошлого года, установив рекорд с 2022-го.

Аналитики прогнозируют, что к концу 2025 года импорт может превысить 25 тысяч тонн. Европейские рынки остаются привлекательными из-за более низких закупочных цен на живец, что делает завоз мяса важной поддержкой внутреннего производства.

Несмотря на активное увеличение поставок, дефицит продуктов в Киевской области остается ощутимым. Отрасль восстанавливается медленно, а розничные цены остаются высокими.

Кроме того, в Киевской области также сообщалось о подорожании продуктов. Заметный рост произошел в категории молочных изделий. Молоко Яготинское 2,6% (900 мл) теперь стоит 60,98 грн, в то время как ранее средняя стоимость составляла 56,18 грн.

