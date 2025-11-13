Графік відключення газу з 14 до 18 листопада у Сумській області створить незручності для багатьох місцевих жителів.

Графік відключення газу з 14 до 18 листопада у Сумській області передбачає тимчасові обмеження у кількох населених пунктах, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", причина обмежень полягає у проведенні планових газонебезпечних робіт. Вони необхідні для підтримання стабільної та безпечної роботи системи.

Графік відключення газу з 14 до 18 листопада у Сумській області охоплює кілька громад, де на час проведення технічних робіт буде тимчасово припинено розподіл блакитного палива.

У першу чергу це стосується села Сімʼянівка, де 14.11 подачу зупинять з 09:00 до 17:00. Фахівці перевірятимуть стан обладнання, герметичність систем і проведуть регламентні технічні заходи. Також обмеження заплановані в селі Курилівка. Згідно з планом, 17.11 постачання буде припинено з 09:00 до 17:00.

Мешканців просять заздалегідь перекрити запірні крани перед газовими приладами та побутовими лічильниками. Такі дії дозволять уникнути непередбачених ситуацій під час відновлення подачі газу.

Крім того, 18.11 тимчасово без блакитного палива залишаться мешканці трьох населених пунктів Дубовʼязівської громади. Газопостачання призупинять у селах Салтикове, Тернівка та Рокитне. Ремонтні заходи триватимуть з 09:00 до 17:00.

Як повідомляють у ТОВ "Газорозподільні мережі України", ці заходи є плановими і спрямовані на забезпечення стабільного функціонування системи газопостачання у зимовий період.

Жителів зазначених громад закликають із розумінням поставитися до графіка відключень газу з 14 до 18 листопада у Сумській області.

