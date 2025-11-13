Реєстрація для участі у програмі грошової допомоги для ВПО в Запорізькій області триватиме до кінця грудня 2025 року.

Грошова допомога для ВПО в Запорізькій області доступна від благодійного фонду "Помагаєм" лише для українців, що проживають у одній з громад регіону, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні фонду на офіційній сторінці у Фейсбук.

У Вільнянській міській громаді Запорізької області планується надати грошову допомогу для ВПО на покриття витрат на комунальні послуги з опалення.

Реєстрація для участі у програмі фінансової допомоги триватиме до кінця грудня 2025 року. Місцева адміністрація самостійно запрошуватиме родини, які відповідають критеріям кандидата на отримання підтримки.

Водночас варто враховувати, що проходження реєстрації не гарантує автоматичне отримання грошової підтримки, адже остаточне рішення ухвалюється після аналізу всіх заявок та відповідності критеріям.

Основні критерії відбору домогосподарств для надання виплат включають:

наявність пошкодженого майна внаслідок обстрілів, підтвердженого актом фіксації пошкоджень, виданим протягом останніх шести місяців;

сім’ї, у яких є дитина до трьох років;

люди з інвалідністю;

сім’ї, в яких є особи з тяжкими або хронічними захворюваннями, підтвердженими медичними документами;

особи віком 60 років і старші;

родини зі статусом внутрішньо переміщених осіб;

багатодітні сім’ї;

сімейні форми виховання, включно з опікунськими та прийомними сім’ями, сім’ями всиновлювачів та дитячими будинками сімейного типу.

Під час ухвалення рішення щодо надання грошової допомоги для ВПО в Запорізькій області враховуються склад сім’ї, її статус та рівень доходу. При цьому дохід одного члена домогосподарства не повинен перевищувати 8 500 гривень.

Зауважено, що домогосподарства, які вже отримували виплату на оплату комунальних послуг з опалення протягом останніх шести місяців, не можуть брати участь у даному проєкті повторно.

