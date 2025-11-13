Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области доступна от благотворительного фонда "Помагаєм" только для украинцев, проживающих в одной из общин региона, пишет Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении фонда на официальной странице в Фейсбуке .
В Вольнянской городской общине Запорожской области планируется предоставить денежную помощь для ВПЛ на покрытие расходов на коммунальные услуги по отоплению.
Регистрация для участия в программе финансовой помощи будет продолжаться до конца декабря 2025 года. Местная администрация будет самостоятельно приглашать семьи, отвечающие критериям кандидата на получение поддержки.
В то же время, следует учитывать, что прохождение регистрации не гарантирует автоматическое получение денежной поддержки, ведь окончательное решение принимается после анализа всех заявок и соответствия критериям.
Основные критерии отбора домохозяйств для предоставления выплат включают в себя:
- наличие поврежденного имущества в результате обстрелов, подтвержденного актом фиксации повреждений, выданным в течение последних шести месяцев;
- семейства, в которых ребенок до трех лет;
- люди с инвалидностью;
- семейства, у которых есть лица с тяжелыми или хроническими заболеваниями, подтвержденными медицинскими документами;
- лица в возрасте 60 лет и старше;
- семейства со статусом внутриперемещенных лиц;
- многодетные семьи;
- семейные формы воспитания, включая опекунские и приемные семьи, семьи усыновителей и детские дома семейного типа.
При принятии решения о предоставлении денежной помощи для ВПЛ в Запорожской области учитываются состав семейства, ее статус и уровень дохода. При этом доход одного члена домохозяйства не должен превышать 8500 гривен.
Замечено, что домохозяйства, уже получавшие выплату на оплату коммунальных услуг по отоплению в течение последних шести месяцев, не могут участвовать в данном проекте повторно.
